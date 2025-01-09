طقس اليوم الخميس 9 يناير 2025 بالمنوفية .. شبورة مائية على كافة الأنحاء

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم شبورة مائية على كافة أنحاء المحافظة ، بالإضافة إلى بروده شديدة فى الجو على كافة أنحاء المحافظة.

تتوقع الهيئة العامه للارصاد الجوية ، أن يسود اليوم الخميس 9 يناير 2025،طقسا معتدلا نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئا على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على محافظة مطروح.