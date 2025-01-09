صرف صحى الإسكندرية تكثف حملات التوعية تحت رعاية المبادرة الرئاسية “بداية”

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس الشركة ، من حملات التوعية من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة في مختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

تهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي المائي والمحافظة على المشروعات القائمة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وتشمل الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن هذه الحملات:من خلال عقد ندوات توعية حول أهمية المحافظة على شبكة الصرف الصحي ،وتنظيم ندوات لترشيد استهلاك المياه ،وكذلك استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بسرعة وكفاءة.

تأتي هذه الجهود في إطار التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطن السكندري.



حملات توعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية



حملات توعية ضمن مبادرة بداية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية