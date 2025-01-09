سلسلة محاضرات تثقيفية بالأقصر لدعم الأطفال حول جماليات الشعر العمودى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، فى إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "جماليات الشعر العمودى" ألقاها عمرو عبد الصبور متحدثا عن الشعر العمودى هو مصطلح يُطلق على الشعر العربى القديم الموزون، وهو أساس الشعر العربى وجذوره وأصل كل أنواع الشعر التى أتت بعده، ويتميز الشعر العربى بتكونه من مجموعة أبيات يتألف كل منها من مقطعين يدعى أولهما الصدر وثانيهما العجز. الشعر العمودى يخضع فى كتابته لقواعد الخليل بن أحمد الفراهيدى، مرّت وضع أركان عمود الشّعر بثلاثة مراحل رئيسة فكان أول من استعمل مصطلح عمود الشعر هو أبو على الآمدى فى كتابه الموازنة بين البحترى وأبو تمام، وثم الجرجانى فى كتابه الوساطة بين المتنبى وخصومه وثم المرزوقى فى مقدمته فى شرح ديوان الحماس.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "دور ملكات مصر الفرعونية فى الحروب" حاضرها العادلى حسان متحدثا عن الدور السياسى والعسكرى الذى قامت به المرأة المصرية، والملكة حتشبسوت التى هزت الدنيا وغيرت الرياح فى اتجاهات، والملكة تى المرأة الحديدية ذو الشخصية البارزة فى الحياة الملكية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" ألقاها العادلى حسان محمد متحدثا عن متى يتم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وأهمية الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وأهم منظمات حقوق الإنسان، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان" التنمية البشرية فى المجتمع" ألقاها بدر الدين محمد موضحا تعريف التنمية البشرية، و عناصر وإيجابيات التنمية البشرية.

فيما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكى قصة "سيدنا لوط عليه السلام" تأليف سعد إسماعيل نفذها حسين سيد، وأعد المركز الحضرى عرض مسرح عرائس أداء عبد الرحمن عوض الله، وأعقب ذلك ورشة أشغال يدوية نفذتها مروة عوض الله، وأعد قصر ثقافة الطود عرض مسرح عرائس قصة "سيدنا موسى عليه السلام" أداء غادة العادلى، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل برواز بالفوم نفذتها نجوى أبو الفضل، كما أعدت المكتبة ورشة حكى قصة بعنوان "البناء الكبير" سردتها عفاف إبراهيم، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان" ألوان "نفذتها رنا محمد مستخدمة ورق الكانسون وألوان خشب.

جانب من الفعاليات لدعم أطفال الأقصر



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