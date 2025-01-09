سعر الخضار والفواكه اليوم الخميس 9 يناير في أسواق دمياط

شهدت أسواق دمياط اليوم الخميس 9 يناير 2025 استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تباين في بعض الأصناف. فيما يلي قائمة بأبرز الأسعار:
أسعار الخضروات:
الطماطم: تتراوح بين 6 و10 جنيهات للكيلو.
البطاطس: بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.
الكوسة: 10 جنيهات للكيلو.
الفلفل: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو حسب النوع.
الخيار: 20: 30 جنيهًا للكيلو.
البصل: بين 15 ،20 جنيهًا للكيلو حسب النوع (أصفر، أبيض، أحمر).
الباذنجان: 10 جنيهات للكيلو.
الفاصوليا الخضراء: 20 جنيهًا للكيلو.
البطاطا: 6 ،10 جنيهات للكيلو.
الجزر: بين 6 و10 جنيهات للكيلو.
الليمون: بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.
الليمون الاضاليا: 10جنيهات.
أسعار الفاكهة:
التفاح: بين 50 و70 جنيهًا للكيلو حسب النوع (أحمر، أصفر).
الموز: بين 20 و25 جنيهًا للكيلو.
البرتقال: بين 10 و20 جنيهًا للكيلو.
الكمثرى: 35 جنيهًا للكيلو حسب النوع (بلدي، مستورد).
الكيوي: 340 جنيهًا للكيلو.
الأفوكادو: 180 جنيهًا للكيلو.
اليوسفي: 16 جنيهًا للكيلو.
المندرين: 15 جنيهًا للكيلو.
مع ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف قليلاً بين الأسواق والمحلات التجارية المختلفة.