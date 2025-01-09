سعر الخضار والفاكهة اليوم الخميس 9 يناير 2025 بأسواق مطروح

مطروح- حسن مشالي

سجلت أسعار الفاكهة والخضراوات بأسواق ومحالات محافظة مطروح استمرار الاستقرار اليوم الخميس 9-1-2025، وتزايد إقبال المواطنين على الشراء، حيث تشهد الفترة الحالية، انخفاض معظم الأصناف، خاصة الخضراوات الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس والبصل، وغيرها، إضافة إلى أصناف الفاكهة الشتوية.

وتفاوتت أسعار الفاكهة، حسب الجودة والحجم، من بينها الأصناف التالية..

كيلو الجوافة من 20 لـ 25 جنيها

التفاح من 40 لـ 70 جنيها حسب النوع والمنشأ

وسجل متوسط سعر كيلو الفراولة 40 جنيهاً

ويتراوح سعر البرتقال أبوصرة الكيلو بين 12 و20 جنيها

وسجل سعر كيلو الموز بين 15 و25 جنيها

والبرتقال اليوسفي بين 15 و25 جنيها

والبرتقال السكرى 15 جنيها للكيلو

كما تباينت أسعار الخضراوات فى المحال والأسواق والباعة الجائلين والمعارض المدعمة، كما يلى..

سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

كيلو الجزر الأصفر من 8 لـ 12 جنيها.

وسعر كيلو البصل بين 15 و20 جنيها.

والفلفل بين 20 و 25 جنيهاً، للكيلو حسب النوع والصنف والجودة.

وسعر كيلو الخيار بين 15 و25 جنيها حسب الصنف والجودة.

وكيلو البطاطس بين 7 و 15 جنيها حسب نوعها.

وكيلو الليمون الشعيري 5 جنيهات، ومتوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيهاً.

ويتراوح كيلو الباذنجان الكوبي بين 8 و 12 جنيها

وسعر كيلو الباذنجان العروس بين 12 و 20 جنيها.

وسعر كيلو الكوسة يتراوح بين 15 و 20 جنيهاً.

وكيلو البسلة من 20 لـ 30 جنيها.

فاصوليا خضراء سعر الكيلو من 15 لـ 20 جنيها.

والقلقاس سعر الكيلو 25 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 7 و 12 جنيهاً.

ويقبل المواطنون على الشراء في ظل تفاوت الأسعار من مكان لآخر، حسب الجودة والصنف، والمنافسة بين التجار والباعة ومنافذ بيع السلع المدعمة مثل المعرض اللوجستي التابع للمحافظة والتي تشرف عليه مديرية التموين، في تقديم أصناف بجودة وأسعار متميزة.

يذكر أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبُعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، وعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.