سعر البطاطس اليوم الخميس 9-1-2025 فى منافذ وزارة التموين

كتبت – بتول عصام

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس 9-1-2025، البطاطس بسعر 11 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وتستمر الوزارة اليوم، في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة لـ وزارة التموين، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وكانت وزارة التموين حققت تعزيز المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية، حيث نجح الوزير فى زيادة مخزون السكر التموينى إلى أكثر من 12 شهرا بعدما كانت الأسواق تشهد نقص فى السلعة، وزيت الطعام لأول مره يقفز إلى أكثر من 7 أشهر.

كما بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

ويذكر أن عام 2024 شهد نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

ونفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل "أهلاً رمضان"، و"أهلاً مدارس"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.