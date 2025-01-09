رسالة خطية من رئيس الجزائر لنظيره بالكونغو تتعلق بالعمل الإفريقي المشترك

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سلم وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية أحمد عطاف، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو،، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية و العمل الإفريقي المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الكونغو للوزير الجزائري، الأربعاء في برازافيل، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها عطاف.

وتناول اللقاء -وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية- استعراض التقدم المحرز فى إطار الشراكة الجزائرية-الكونغولية تجسيدا لما اتفق عليه قائدا البلدين في شهر يوليو 2022 بالجزائر، فضلا عن التشاور بخصوص القضايا الإفريقية، في إطار رئاسة الكونغو للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالوضع في ليبيا.

وتضم اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، التي يرأسها الرئيس الكونغولي عشر دول هي: الجزائر، والكونغو، وجنوب إفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، والنيجر، وموريتانيا، وتونس، والسودان، وأوغندا