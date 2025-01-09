رئيس وزراء إيطاليا تستبعد استخدام ترامب القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند

فاطمة شوقى

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اليوم الخميس، إنها لا تعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ينوي بالفعل استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند أو قناة بنما.

وأضافت ميلوني: "أنها تعتبر تعليقات ترامب بمثابة تحذير للصين وغيرها من اللاعبين العالميين الآخرين بهدف إبقائهم بعيدا عن مثل هذه المصالح ذات الأهمية الاستراتيجية"، حسبما نقلت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأعربت ميلوني عن أملها في حضور حفل تنصيب ترامب يوم 20 يناير الجاري، لكنها قالت إنها ستطلع على جدول أعمالها قبل تأكيد الحضور.

تأتي تصريحات ميلوني بعد يومين من إعلان ترامب أنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما وجرينلاند التي أكد أنها منطقة حيوية للأمن القومي الأمريكي.

ولاقى تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية لضم جرينلاند ردا فاترا من المفوضية الأوروبية.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت ردا فاترا على تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لسلامة أراضي الدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفض الرئيس الأمريكي المنتخب استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي وتنتمي إلى مملكة الدنمارك.

وأشارت إلى أن بروكسل تحايلت على النزاع من خلال الاستعانة بالمبادئ العامة للعمل وتجنب أي إدانة، كما فعلت في الرد على محاولات إيلون ماسك القسرية للتدخل في الانتخابات الحرة في جميع أنحاء الاتحاد.

ونقلت شبكة يورونيوز على نسختها الإسبانية، عن متحدث باسم المفوضية قوله "من الواضح بالنسبة لنا أن سيادة الدول يجب أن تحترم، هذه هي قيمتنا الديمقراطية، إننا نتطلع إلى العمل نحو تحقيق أجندة عبر أطلسية قوية وأهداف وقضايا مشتركة ذات أهمية استراتيجية رئيسية".

وبسؤالها عن تهديدات ترامب بفرض ضرائب باهظة على الدنمارك إذا رفضت كوبنهاجن التخلى عن جرينلاند، شددت المفوضية على أنها على استعداد للدفاع عن "مصالحنا في الأوجه التجارية والأوجه الأخرى إذا كان ذلك ضروريا" .