رئيس مركز بلاط يكرم مدرسة زخيرة الإعدادية لتحقيقها ثانى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

كرم سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس ، طلاب مدرسة ذخيرة الإعدادية لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعية المدرسية، بحضور القيادات التنفذية بالمركز وقيادات التعليم بإدارة تعليم بلاط والمهتمين بالتعليم وعدد كبير من أولياء الأمور.

ووجه رئيس المركز الشكر لإدارة المدرسة وتوجيه الصحافة بالمديرية والإدارة التعليمية، ومشرفى الإذاعة المدرسية بالمدرسة، والطلبة المتميزين المشاركين فى المسابقة ، وأولياء الأمور جميعهم، وحث الطلاب على التفوق الدراسى، والحصول على أعلى الدرجات فى إمتحانات الشهادة الإعدادية على أن يكون التفوق فى الأنشطة والتفوق والتميز فى المواد العلمية.

وفى نهاية كلمته وجه الشكر لإدارة المدرستين الإبتدائية والإعدادية على حسن الإستقبال وحفاوة التكريم للفائزين من أبناء مركز بلاط.



