رئيس مدينة الزينية يتابع الوحدات الصحية.. ورفع 40 طن تراكمات ترابية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر حملة نظافة مكثفة بالمدينة والقرى التابعة، حيث تم رفع حوالى 40 طنًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة وحملات التفتيش لضبط أسعار السلع بالأسواق ومنع أى مخالفات من أصحاب المحال التجارية.

كما تابع رئيس المركز بالتنسيق مع نائب رئيس المركز، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر ومدير التموين بالزينية، والدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أعمال المرور على المحلات والسلاسل التجارية لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط سلع غذائية معبأة ومغلفة بطريقة غير مطابقة للمواصفات، وتم تحرير محاضر بمعرفة مديرية التموين بالأقصر، وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، على استمرار الحملات المكثفة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بالمدينة والقرى التابعة لها، وضبط الأسواق، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى سياق آخر رافق رئيس مدينة الزينية، الدكتور محمد شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر خلال جولته التفقدية لمتابعة سير أعمال الوحدات والمنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه مواطني الزينية خلال تلقيهم خدمات هيئة الرعاية الصحية.

وحقق مجلس ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر سلسلة من الإنجازات في الإدارات المختلفة على مدار عام 2024، حيث أعلن أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه على مدار عام 2024 تمت متابعة أعمال الإدارات التابعة للمديريات المختلفة بالمركز، وذلك فى ضوء تسليط الضوء على جهود الإدارات المختلفة بمركز ومدينة الزينية، وفى قطاع الطرق تم إنهاء أعمال رصف الطريق من مركز شباب الزينية بحرى شارع طراد النيل – الزينية بحرى – العشى حتى محطة الصرف بالصعايدة، والطريق بداية من مسجد الأنصارية حتى نهاية العشى، والشارع العام من كوبرى العقربي حتى نجع الدار، وشارع عزبة عبد الباري من شارع طراد النيل حتى ترعة الزينية – العشى، وشارع شق الساقية من ميدان الصيادين حتى المحور، وطريق ترعة الزينية بحرى حتى السيد عبد الحق.



ضبط سلع غذائية معبأة ومغلفة بطريقة غير مطابقة للمواصفات