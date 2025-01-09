رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسى بغارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابع المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه البحر الأحمر أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة رأس غارب بداية من رافع خط مياه الكريمات بمدينة رأس غارب إلى رافع المياه الرئيسي لشبكة مياه رأس غارب.

وأكد رئيس شركة المياه، أن تكلفة الخط التقديرية 15 مليون جنيه، مضيفا أن أعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها تساهم في تحسين كميات المياه وتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين.

وتفقد رئيس الشركة جميع مواقع الشركة بمدينة رأس غارب لمتابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام بكافة المعايير القياسية للتشغيل والصيانة وكذلك معايير جودة المياه طبقا للمواصفات الصحية.