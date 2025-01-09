رئيس الأعيان الأردنى وولى عهد الكويت يبحثان تعزيز العلاقات

أ ش أ

بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سبل تعزيز العلاقات الأردنية - الكويتية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مجلس الأعيان الأردني خلال لقاء الفايز وولي العهد الكويتي الأربعاء بالكويت، حيث تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقل رئيس الأعيان الأردني تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده.

وأكد الفايز، خلال زيارته للكويت، اعتزاز الملك عبد الله الثاني بالعلاقات الأخوية المتينة والراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين، والحرص على توطيدها بمختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء، بحضور السفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي، التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات في المنطقة، والتي تتطلب جهودا كبيرة لاستعادة الأمن والاستقرار، إضافة إلى ضرورة توحيد الجهود وتنسيقها حيال التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بسوريا وقطاع غزة، والتصدي لسياسات إسرائيل العدوانية وأطماعها التوسعية.

وتحدث الفايز ،خلال اللقاء عن الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكسر الحصار المفروض على القطاع عبر إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى مساعى الملك لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لحل الدولتين.

وعبر الفايز عن تقديره لمواقف دولة الكويت الداعمة والمساندة للأردن، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بمختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيدا بمواقف الكويت تجاه مختلف القضايا العربية.

وبدوره، أشاد ولي العهد الكويتي، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يلبي الطموحات المنشودة للبلدين.

والتقى الفايز خلال زيارته لدولة الكويت، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي الأسبق، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات الأردنية - الكويتية وتميزها، وبالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في مختلف جوانبها، وأكدا أن العلاقات الثنائية كانت على الدوام إيجابية وتصب في مصلحة البلدين وخدمة قضايا الأمة العادلة.