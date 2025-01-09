خطة المشروعات التنموية والخدمية بالبحيرة.. 19.5 مليار جنيه لتنفيذ 313 مشروعا

البحيرة - ناصر جودة

عندما نتحدث عن التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر، والتى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لابد نذكر حجم المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بكافة المدن والمراكز المختلفة، وشهدت محافظة البحيرة طفرة تنموية غير مسبوقة، وتخصيص استثمارات ضخمة لاقامة مشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية فى المحافظة.

ويبلغ إجمالى عدد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجديد، والخاصة بمديريات الخدمات والشركات والهيئات التابعة للوزارات، 313 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 19 مليارا و630 مليون جنيه، وتضمنت خطة المشروعات قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية فى المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبناءها.

وتشمل الخطة الاستثمارية الجديدة على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة فى العديد من القطاعات الحيوية، وتتصدر مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المشهد التنموى من خلال تنفيذ 60 مشروعًا جديدا بتكلفة 5 مليارات و343 مليون جنيه.

كما يتم تنفيذ 5 مشروعات خاصة بهيئة التأمين الصحى بتكلفة إجمالية مليار و440 مليون جنيه، وفى قطاع الصحة جارى تنفيذ 14 مشروعًا جديدا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه.

وفى قطاع الرى جارى تنفيذ 84 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و767 مليون جنيه، وفى قطاع التعليم العالى جارى تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 4 مليارات و4 ملايين جنيه.

وبالنسبة لقطاع الطرق والكبارى جارى تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنيه، وفى قطاع التضامن الاجتماعى جارى تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 49 مليون جنيه.

وبالنسبة لمديرية التموين جارى تنفيذ 19 مشروعًا جديدا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه، وبالنسبة لمديرية الطرق والنقل جارى تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة 134 مليون جنيه.

وفى قطاع هيئة الأبنية التعليمية جارى تنفيذ 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية 325 مليون جنيه، وفى قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 7 مشروعات جديدة بتكلفة تتجاوز 11 مليون جنيه.

وبالنسبة لمديرية التنظيم والإدارة جارى تنفيذ مشروع بتكلفة 100 مليون جنيه، فيما يتم تنفيذ 9 مشروعات جديدة فى قطاع المعاهد الأزهرية بتكلفة 140 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروعات الحماية المدنية يتم تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 40 مليون جنيه، فيما يبلغ عدد المشروعات الخاصة بالاتصالات 27 مشروعًا جديدا.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود المبذولة، للانتهاء من كافة المشروعات التنموية والخدمية الجديدة فى مواعيدها المقررة.

وأضافت أن تلك المشروعات التى يجرى تنفيذها تهدف فى الأساس إلى تحسين الخدمات الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتوقيتاتها المحددة، وتذليل أى عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ.