خبير تربوى: البكالوريا من أروع أنظمة الثانوية بتاريخ مصر وسيقلل الدروس الخصوصية

إبراهيم حسان

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوى والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن نظام "البكالوريا المصرية" من أروع الأنظمة التي شهدتها الثانوية العامة في تاريخ مصر.

وأضاف تامر شوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الثانوية العامة سيكون بها 7 مواد ولا يدرسها الطالب في سنة واحدة بالنظام الجديد، بل مقسمة على عامين، وهذا من شأنه أن يقلل الدروس الخصوصية ويحصل الطالب العلم والمعرفة بدل الحفظ كما كان في السابق.

وتابع الدكتور تامر شوقي: "لأول مرة نرى مادة البرمجة وإدارة الأعمال والمحاسبة، وهناك مواد بالنظام الجديد تربط الطالب بسوق العمل، إلا أن الطالب كان يشهد ظلما كبيرا في النظام القديم الذي كان يمنحه فرصة واحدة لدخول الامتحان".