حقوق عين شمس: مراقب لكل 30 طالب بامتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب محمود راغب

أكد الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى الليسانس سواء الشعبة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية وتستمر حتى يوم 25 يناير، لافتا إلى أنه بالتوازى تجرى امتحانات الدبلوم التمهيدى لدبلومات الدراسات العليا وهو دبلوم جديد للطلبة أقل من تقدير جيد.

وأضاف عميد كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تم اتخاذ كافة التدابير والجاهزية على مستوى تجهيز مبنى الامتحانات والتباعد بين الطلاب.

وأشار إلى أنه لضمان الانضباط داخل اللجان يكون باللجان مراقب لكل 30 طالب وملاحظ للجنة ورئيس للجنة وأعضاء هيئة التدريس .

وتابع: وجهنا أعضاء هيئة التدريس أن يكون الامتحانات متناسبة مع الوقت المخصصة لكل مادة وتكون فى الاجزاء تانى تم شرحها وتقيس مهارات متعددة، لافتا إلى أن هناك لجنة عامة من عميد الكلية الوكلاء ومشرفين على الامتحانات بصفة عامة من أعضاء هيئة التدريس.

ووضعت كلية الحقوق مجموعة من التعليمات المهمة الخاصة بالامتحانات، وذلك على الجداول المعلنة ، فى مقدمة هذه التعليمات أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون إثبات الشخصية من خلال بطالة الرقم القومي الخاص به أو جواز السفر للوالدين.

وأكدت كلية الحقوق بأنه يجب على الطالب التواجد أمام لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة، ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن عدم التزامه

ويلتزم الطالب بعدم دخول لجنة الامتحان بأي أجهزة اتصال أو كتب أو مذكرات تتصل بالامتحان أو أي وسيلة للغش وفي حال دخوله بها يقوم بتسليمها إلى مراقب القسم الذي يمتحن به قبل بدء الامتحان ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن مخالفة ذلك، علما بأن الكلية غير مسئولة في حالة ضياع هاتف الطالب أو أي أجهزة إلكترونية خاصة به.

وتتضمن التعليمات بضرورة أن يلتزم الطالب باحترام ضوابط الامتحان الأخرى المطلة على صفحة الكلية رقلة جداول الامتحان، ويجوز للطالب تقديم عذر عن الامتحان أو الامتحانات في حالة تغيب الطالب عنها خلال أسبوعين من تاريخ الامتحان وفقا للضوابط المعلنة على صفحة الكلية.