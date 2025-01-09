حصاد مصر للطيران 2024.. نقل 10 ملايين راكب وفتح خطوط إفريقية جديدة

كتبت رحاب نبيل

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل (10.289) مليون راكب خلال عام 2024 مقارنة ب (9.826) مليون راكب فى عام 2023، كما بلغت عدد المقاعد التى طرحتها الشركة حوالى (33.603.386) مقعد فى عام 2024 مقارنة بعدد المقاعد المطروحة فى عام 2023 والتى بلغت (29.247.467) بزيادة قدرها (15) % عن العام السابق

وبلغت عدد ساعات التشغيل 246.979 ساعة فى عام 2024 بينما بلغت 227.167 ساعة فى عام 2023 اى بزيادة قدرها (9) % عن العام الماضي، وبلغت عدد ساعات الطيران 218.798 ساعة فى عام 2024 بينما بلغت 199.183 ساعة فى عام 2023 أى بزيادة قدرها 10 % عن العام الماضي.

واضافت مصر للطيران وجهات جديدة إلى شبكة خطوط الشركة خلال عام 2024، حيث قامت بتشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية والفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، وايضا فتح خطوط جديدة داخل القارة السمراء وهي: (مقدشيو عاصمة الصومال وابيدجان عاصمة كوت ديفوار وجيبوتي بجيبوتى و مصراته بليبيا )،

وخطوط جديدة الى المدن الأوروبيه زيوريخ بسويسرا، والعاصمة التشيكية براغ ، والعاصمة البرتغالية لشبونة.

استلمت مصر للطيران الطائرة الثامنة والأخيرة من طراز B787 – 9 وذلك ضمن صفقة لشراء 8 طائرات من هذا الطراز.

واحتلت مصر للطيران المركز(88) ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، وفقاً لتصنيف سكاى تراكس العالمى، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلاً عن حصولها على المركز الأول في أفريقيا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

وأطلقت مصر للطيران خدمة جديدة لركابها تُمكنهم من تتبع حقائبهم ألياً على رحلات مصر للطيران ورحلات الربط مع شركات الطيران أعضاء تحالف ستار العالمي، تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الإرتقاء بمستوي الخدمات الرقمية التي توفرها مصر للطيران عبر منصاتها المختلفة.

و أعلنت مصر للطيران وإير كايرو عن زيادة عدد الوجهات المتاحة للمسافرين عبر إتفاقية المشاركة بالرمز بين كلا الشركتين، ويهدف توسيع الشراكة إلي توفير تجارب سفر سلسة وتعزيز نطاق وصول الشبكة إلي نقاط مختلفة وفتح أفاق جديدة لعملائها وتدعيم تواجدها في الأسواق المحلية والدولية.



ووقعت شركة مصر للطيران وشركة طيران الرياض بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي لتقديم مجموعة متنوعة من المزايا الحصرية لضيوف الشركتين عند السفر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وعدة وجهات رئيسية أخرى، بالإضافة إلي توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة إيرباص، لتصبح مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية أول مركز صيانة معتمد لصيانة وإصلاح الطائرات من طراز أيرباص في أفريقيا، مما يعكس القدرات الفنية الاستثنائية للشركة والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الشركة.

ووقعت الشركة الوطنية عقد شراكة جديدة بين شركة مصر للطيران للشحن الجوي و شركة أسيانا ASIANA AIRLINES بدولة كوريا الجنوبية، كونها من أبرز شركات الطيران في منطقة أسيا والمحيط الهادي، وبموجب هذا التعاقد ستتولى مصر للطيران للشحن الجوي تقديم خدمات التخزين والمناولة للبضائع الصادرة والواردة الخاصة بشركة طيران أسيانا، بمجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي بالقاهرة.

ووقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوى وشركة Unilode Aviation Solutions - شراكة طويلة الأمد للإدارة الكاملة لخدمات حاويات الشحن، وبموجب هذا التعاقد سيتم إمداد مصر للطيران للشحن الجوي بحاويات شحن رقمية طراز PMC وPAG، وكذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحليل البيانات بفاعلية من خلال استخدام تطبيق E-ULD واستخدام منصة معلومات العملاء بالشركة، بالإضافة إلي توقيع عقد شراكة مع

شركة الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والتشغيلية بين الشركتين.

وتوقيع عقد شراكة لأكاديمية مصرللطيران للتدريب مع شركة Airbus المصنعة للطائرات من طرازA350-900 لتوريد الحزم التدريبية الخاصة بتدريب السادة المهندسين على ذات الطراز، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء شراكة بين الإتحاد الأفريقي ومصر للطيران ممثلة في أكاديمية التدريب كشريك للإتحاد في مجال التدريب.

أعلنت ايضاً شركة مصر للطيران عن توقيع بروتوكول تعاون مع ڤودافون بيزنس للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفى مصر للطيران.

و دور الناقل الوطني خلال الأزمات: في إطار مواصلة وزارة الطيران المدني بتكثيف جهودها التنسيقية مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية لنقل المصريين المقيمين بدولة لبنان من خلال تنظيم رحلات استثنائية للناقل الوطني مصر للطيران، حيث تم تسيير رحلات جوية لإعادة المصريين العالقين بلبنان إلى أرض الوطن، محملة بشحنات مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية مقدمه من جانب الهلال الأحمر المصرى، وفي رحلة العودة تم نقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة من مطار بيروت إلى مطار القاهرة الدولي.



