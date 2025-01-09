حصاد تموين الأقصر 2024.. صرف 947 مليون رغيف وسلع تموينية بـ515 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

حققت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، دورها المنشود على مدار أيام عام 2024 لتوفير الدعم والسلع التموينية والخبز للمواطنين، حيث جاءت أبرز أعمال المديرية صرف 947 مليون رغيف مدعم وسلع تموينية بقيمة 515 مليون جنيه عبر 633 بدالا تموينيا ومنفذ جمعيتى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.



وفى هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه خلال عام 2024 قد تم العمل بهدف الارتقاء بمنظومة التموين من أجل إرضاء المواطنين، وتيسيرًا عليهم فى الحصول على حقوقهم كاملة وبكرامة ويسر، حيث إنه فى قطاع شئون التموين واستدامة توفير الدعم السلعى والخبز المدعم والسلع الاستراتيجية بلغ الدعم السلعى المقدم للمواطنين خلال العام "سلع تموينية" مبلغ وقدره 515مليون جنيه، بخلاف صرف نقاط الخبز بمبلغ وقدره 5 مليون جنيه خلال العام وذلك من خلال المنافذ التموينية "459 بدال تموينى + 174 منفذ جمعيتي"، مع استقرار صرف السلع التموينية، واستقرار وتوافر الخبز البلدى المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية المقررة وقد بلغ المنصرف من الخبز البلدى المدعم 947 مليون رغيف بلدى بما يعادل كمية قدرها 65310 أطنان الدقيق للمخابز " 308 مخابز "، بخلاف صرف دقيق المستودعات المدعم للمواطنين خلال العام دون أى تأخير فى الصرف كمية قدرها 49890 طن دقيق وذلك من خلال 568 مستودعا، وبالتالى يكون ما تم صرفه خلال العام للمواطنين كمية قدرها 115200 طن دقيق مدعم.



وأضاف وكيل تموين الأقصر، إنه خلال 2024 تم استخراج وتسليم عدد 8546 بطاقة تموينية ذكية "بدل تالف وفاقد - فصل اجتماعي"، وتمت إضافة عدد 4330 زوجة مستفيدة إلى بطاقة زوجها فصلا من بطاقة أسرتها، وفى الأوكازيون الشتوى والصيفى شارك عدد 96 محل تجارى على مستوى المحافظة فى التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوي"، وكذلك "الأوكازيون الصيفى"، لعام 2024، ومشاركة عدد 65 محل تجارى فى التصفية الموسمية الثانية بتخفيضات تصل إلى 50%، وقامت الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان الثمن الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية وتم متابعتها ولم ترد أى شكاوى بشأنها، مما أدى إلى توفير تلك المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وكافة طوائف وطبقات المواطنين بالمحافظة.



ويجرى العمل حاليًا فى تطوير مبنى مديرية تموين الأقصر ومبنى إدارة تموين البياضية ومخازن المديرية، بجانب العمل على إنشاء مركز خدمة مواطنين بالمديرية بعدد 3 شباك ليصبح إجمالى مراكز خدمة المواطنين على مستوى المحافظة عدد 15 مركزا بإجمالى عدد 80 شباك، وإفتتاح مجمعات حياة كريمة البالغ إجمالى عددها 13 مجمع "حياة كريمة" فى 13 قرية تابعة لمركزى "إسنا – ارمنت"، بإجمالى عدد 26 شباك، والتى تعتبر نقلة نوعية هامة بقطاع التموين على مستوى الجمهورية، حيث تختص تلك المراكز والمجمعات بتقديم الخدمات التموينية للمواطنين فقط، وبصفة خاصة مشكلات البطاقات التموينية " فصل اجتماعى ـ بدل تالف وفاقد ـ نقل خارج المحافظة – تعديل بيانات افراد اسرة " خصم للوفاة أو السفر إلى الخارج – تغيير رقم سرى " وغيرها من المشكلات التى تهم المواطن وذلك إلكترونيًا، مما يؤدى إلى الفصل التام لمقدم الخدمة عن طالبها ويمنع جميع أنواع الفساد المالى والإدارى وخطوة هامة نحو التحول الرقمى بالمحافظة.



وعلى جانب العمل فى الشكاوى الواردة فقد قامت المديرية باستقبال عدد 890 شكوى من المواطنين والمقدمة عبر البوابة الحكومية الموحدة والجهات الأخرى المختلفة بشأن وجود مشاكل ببطاقاتهم التموينية " إيقاف بطاقات تموينية لتحرير محاضر تعدي– إيقاف بطاقات تموينية بسبب سرقة تيار كهربائي-إيقاف بطاقات تموينية لوجود احد متوفى - تفعيل رقم سرى – اضافة زوجة محرومة غير مقيدة تموينيا – تصحيح بيانات خطأ – بطاقات موقوفة لعدم الصرف أكثر من ستة أشهر"، أو تضررهم من منشأت تموينية أو تجارية "مخابز - منشئات غير مرخصة – سلع مجهولة المصدر- ارتفاع أسعار السلع – بيع بأزيد من السعر الرسمي" وقد تم إنجاز جميع هذه الشكاوى التى وصلت للمديرية من المواطنين والجهات المختلفة بمعدل إنجاز 100%، وأسفر ذلك عن استمرار مديرية التموين بالأقصر للعام الخامس على التوالى بالتواجد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنجاز الشكاوى على بوابة الشكاوى الحكومية الإلكترونية برئاسة مجلس الوزراء.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أنه فى قطاع التجارة الداخلية والمواد البترولية تم إمداد مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود بكمية قدرها 50558 طن غاز صب خلال العام، وتم تعبئة وتوزيع عدد 3352900 أسطوانة منزلية + عدد 242134 أسطوانة تجارية من خلال عدد 62 مستودع بوتاجاز على مستوى المحافظة وجارى العمل بانتظام بالمصنع، كما تم رصد استقرار وتوافر المواد البترولية الأخرى "بنزين بأنواعه والسولار، "وبالأسعار المحددة الرسمية دون أى أزمات تذكر، وذلك من خلال 70 محطة وقود عاملة على مستوى المحافظة ويتم توفير تلك المنتجات ومراقبة محطات الوقود لإلزامهم بالأسعار المقررة.



وعلى جانب عمل المطاحن ونوعية الدقيق المنتج، فقد إلتزم قطاع مطاحن الأقصر "مطحن الاتحاد بالأقصر– مطحن ارمنت – مطحن إسنا" بإنتاج الدقيق استخراج 87.5 % المطابق للمواصفات المقررة وبالأوزان المقررة القانونية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك المطاحن فى حالة المخالفة، حيث يتم أخذ عينات دورية وشهرية لإرسالها لمعامل الوزارة للتحليل مع اتخاذ اللازم قانونًا فى حالة عدم مطابقة العينات للمواصفات القياسية المقررة والقانونية، وفى القمح المحلى الذى تم توريده بلغت كمية القمح الموردة للصوامع والشون بالمحافظة عام 2024 كمية قدرها 17390,651طن + 442282 طن تم توريدها خارج المحافظة تقاوى تم استلامهم من المزارعين خلال موسم توريد القمح، ومن الجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن.

الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر



المحافظ يتابع توفير السلع والمنتجات فى المعارض التموينية



تموين الأقصر صرفت سلع تموينية بقيمة 515 مليون جنيه عبر 633 بدال



جانب من العمل فى الحملات التموينية بالأقصر



جولات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر



جولة وكيل الوزارة فى محلات الجزارة بإسنا والطود



صرف السلع التموينية فى الأقصر