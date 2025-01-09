جنازة جيمى كارتر.. يوم حداد بأمريكا وبايدن وترامب فى مقدمة الحضور

كتبت : نهال أبو السعود

من المقرر إقامة جنازة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر اليوم فى الكاتدرائية الوطنية والتى اعلنها الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم حداد وطنى بعد وفاة الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة

من المقرر أن يلقى بايدن كلمة تأبين فى جنازة جيمى كارتر، ومن المتوقع أيضًا أن يحضر الجنازة جميع رؤساء الولايات المتحدة الخمسة الاحياء بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما والرئيس المنتخب دونالد ترامب الذى سيعود إلى منصبه خلال أيام

وقالت شبكة سى بى اس أن مراسم اليوم الخميس ستختتم، ستة أيام عقب وفاة جيمى كارتر، الذى توفى فى 29 ديسمبر عن عمر يناهز 100 عام، وبعد الجنازة، سيعود كارتر إلى جورجيا ليدفن فى مسقط رأسه بلينز، بجوار زوجته الحبيبة منذ 77 عامًا، روزالين كارتر.

وقال بايدن عن كارتر عقب الوفاة: "بتعاطفه ووضوحه الأخلاقى، عمل على استئصال المرض، وإقامة السلام، وتعزيز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وتعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة، وإيواء المشردين، والدفاع دائمًا عن الأقل بيننا. لقد أنقذ ورفع من شأن حياة الناس فى جميع أنحاء العالم".

وجاء فى بيان من كاتدرائية واشنطن الوطنية: "لقد جسد الرئيس كارتر ما يعنيه ترجمة الإيمان إلى عمل من نكرانه لذاته وروحه الإنسانية، نستمد الإلهام. ومن مثاله فى الإخلاص والإيمان السخى، نجد الأمل فى أن نتعلم كيف نجسد مثاله فى الخدمة الطيبة والمخلصة".

وكانت المرة الأخيرة التى ظهر فيها كارتر فى حدث عام يعد ظهوره نادر فى الفترة الأخيرة- فى نوفمبر 2023 عندما شارك فى تأبين زوجته روزالين التى توفيت عن عمر يناهز 96 عامًا، ويعتبر جيمى كارتر أكثر الرؤساء الأمريكيين السابقين نشاطًا والتزامًا على الساحة الدولية وحصل على جائزة نوبل للسلام وكانه له دور بارز فى معاهدة كامب ديفيد، وفى مقابلة تلفزيونية عام 2010 قائلًا: "لعل دورى كرئيس سابق أعلى شأنًا من دور الرؤساء الآخرين".