تنطلق 18 يناير.. جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

رفعت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، درجة الاستعداد بكافة المدارس، تمهيدا لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية (عام، صم، مكفوفين، مهنى)، والتي تنطلق السبت 18 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمدارس محافظة الجيزة، السبت 18 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والإثنين 20 يناير 2025 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على جاهزية المديرية والإدارات التعليمية والوقوف على الإجراءات المتبعة لضمان سريان العملية الامتحانية بانتظام.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة توفير بيئة مناسبة وسبل الراحة اللازمة لتأدية الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسى.

وأكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، رفع الإدارات درجة الاستعداد بكافة المدارس، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديرى المدارس لاستقصاء أى ملاحظات خلال عقد الاختبارات لتلافيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع حالات الغش باللجان.