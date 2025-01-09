تليجراف: إيلون ماسك ناقش مع حلفاء إقالة رئيس وزراء بريطانيا من منصبه

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة التليجراف البريطانية ان الملياردير الأمريكي ايلون ماسك المقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ناقش إبعاد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني من منصبه في داونينج ستريت قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وبحسب التقرير، أجري ماسك محادثات مع حلفائه حول احتمال محاولة إقالة رئيس الوزراء، وقال مصدر للصحيفة مطلع على الأمر: "وجهة نظره هي أن الحضارة الغربية نفسها مهددة"

يعد ملياردير التكنولوجيا الأمريكي، الذي سيلعب دورًا رئيسيًا في إدارة دونالد ترامب اعتبارًا من هذا الشهر عقب تنصيب ترامب، من بين أشد منتقدي كير ستارمر وحكومة حزب العمال، يأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات على حكومة حزب العمال على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وأصبح ماسك، صريحًا بشكل متزايد بشأن السياسة البريطانية في الأشهر الأخيرة، حيث نشر رئيس شركة تسلا مئات المنشورات على X حول عصابات في المملكة المتحدة وسط دعوات متزايدة لإجراء تحقيق وطني جديد وردًا على معارضة حزب العمال لدعوات التحقيق، أطلق ماسك على كير ستارمر لقب "جندي ستارمتروبر" واتهمه بمحاولة التستر على "أشياء مروعة".

وقال لاحقًا إن رفض محاولة حزب المحافظين لإجراء تحقيق آخر في مجلس العموم كان "لا يصدق" كما استخدم X للدعوة إلى استبدال كير ستارمر كزعيم لحزب العمال أو إجراء انتخابات جديدة في بريطانيا.

ودعم ماسك حزب الإصلاح في بريطانيا والتقي بزعيمه نايجل فاراج وأمين الخزانة نيك كاندي في منتجع دونالد ترامب مارالاجو في فلوريدا في ديسمبر، لكن مالك X انقلب لاحقًا على فاراج بسبب رفضه دعم الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون.

على الجانب الآخر، يعتقد نواب حزب العمال أن هجمات إيلون ماسك على كير ستارمر "ربما تساعد" رئيس الوزراء، وقال أحد نواب حزب العمال للصحيفة: "أعتقد أن حزب العمال البرلماني كان متحدًا بشكل ملحوظ أمس. قدم كير أداءً جيدًا حقًا في أسئلة رئيس الوزراء واعتقد الجميع أن الخط المتخذ كان صحيحًا لأنه في الواقع كان اليوم بأكمله مخصصًا لتلك المناقشة الخاصة التي نشأت فجأة."

وأضاف: "إذا كان هناك أي شيء، فربما يساعد كير ستارمر أن يوجه إيلون ماسك إليه سهام النقد. إن تدخلاته تشكل مشكلة أكبر بالنسبة للمحافظين".

ومن المفهوم أن العديد من نواب حزب العمال الآخرين شعروا بنفس الطريقة، حيث أشاد أحدهم برد ستارمر الذي وصفه بـ"الإنساني للغاية" على ماسك في وقت سابق من الأسبوع.