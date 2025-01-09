تفجيرات إسرائيلية ضخمة بقرى جنوب لبنان وتحليق للطيران المسير فوق بيروت

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفجيرات ضخمة في محيط عيتا الشعب - منطقة الدواوير (بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوب لبنان)، سمع دويها في بلدات جنوبية عدة.



كما فجرت قوات الاحتلال، منازل عدة في منطقة الخرزة بين بلدتي رامية وعيتا الشعب الحدوديتين في قضاء بنت حبيل، وسمع دويها في قرى القضاء.

كذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف عنيفة في بلدة كفركلا ومحيط الوزاني، في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية.



وحلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها.