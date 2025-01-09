تفاصيل تفقد مسئولى الرعاية الصحية بأسوان لوحدة طب أسرة أبو الريش

أسوان- صلاح المسن

قام الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، نائب مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة أسوان بجولة تفقدية اليوم، على وحدة طب أسرة أبو الريش قبلي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان.

حيث تابع الدكتور احمد أبو هاشم، سير الخدمات الطبية، وتفقد أقسام الوحدة المختلفة، متمثلة في غرفة الطوارئ، وعيادات طب الأسرة والأسنان، ومعمل التحاليل، والصيدلية.

وخلال الزيارة استطلع آراء المنتفعين المترددين علي وحدة طب أسرة أبو الريش قبلى، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.

وخلال الجولة وجه الدكتور "أحمد ابو هاشم" الشكر لفريق العمل بالوحدة، وذلك لما رصده خلال الجولة من التزامهم وتفانيهم في تقديم الخدمات الطبية .

من ناحية أخرى، ترأس الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماع التوجيهي اليومي لجميع منشآت الهيئة الصحية بالمحافظة.

تناول الاجتماع متابعة معدلات الإحالات بين منشآت الرعاية الأولية والثانوية لضمان انسيابية تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة لمتابعة نسب رضا المنتفعين عبر استطلاعات رأي دورية لضمان تحسين تجربة المرضى وتلبية احتياجاتهم.

وعُقد الاجتماع بحضور نائب مدير الفرع الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، ومديري الإدارات الفنية بفرع الهيئة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز تقديم خدمات شاملة ومتطورة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، مما يسهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.