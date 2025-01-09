تعرف على دير الأمير تادرس بأسيوط

كتبت – بتول عصام

يعتبر دير الأمير تادرس الشاطبي منفلوط بأسيوط، من أقدم الأديرة بالمنطقة والتى لم تنال حظاً من المعرفة وهو بالقرب من دير الشهيد مارمينا الشهير بـ "المعلق" بأبنوب.

ويرجع إنشاء هذا الدير إلى القرن الرابع الميلادى، وكانت به حركة وحياة رهبانية حتى وقت قريب، وسمى بأسم "دير الأمير"، فيُذكر أن القديس الشهيد الأمير تادرس الشطبى قد استراح فى هذا المكان وهو فى طريق رحلته إلى شطب للقاء والده، وقد زار الدير أيضاً القديس البابا أثناسيوس الرسولى الملقب بحامى الإيمان، وذلك أثناء هروبة إلى صعيد مصر.



داخل الدير

وتم تعمير هذا الدير فى عهد المتنيح الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط وتوابعها، حيث أن منطقة الدير كانت قد تحولت إلى مدافن بعد أن أصبح الدير خالياً من الحياة الرهبانية ولكن بعد أن قام المتنيح الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط بتعمير الدير إنشائياً ورهبانياً وخدمياً جعل الدير يأخذ الشكل الرهبانى كى يعود إلى سابق عهده.

محتويات الدير :

1- يحتوى الدير على الكنيسة الأثرية، وهى عبارة عن مغارة منحوتة بالجبل، ولها خورسان مفصولين عن بعض بحائط.

2- كنيسة القديس أبانوب النهيسى وهى كنيسة صغيرة حديثة، تطل مباشرة على نهر النيل.

3- كنيسة القديس الأنبا كاراس السائح، وهى عبارة عن مغارة كبيرة منحوتة بالجبل، تُشبه الكنيسة الأثرية؛ إلا أنها مُكتشفة حديثاً.

4- كاتدرائية والدة الإله، وهى الأن قيد التشطيبات الداخلية.



