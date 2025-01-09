تعرف على السدة الشتوية والمناطق المتأثرة منها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

السدة الشتوية" هى إجراء سنوى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، منذ إنشاء السد العالى، بحبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة بهدف إجراء الصيانة الدورية لشبكات الرى والصرف.

وفى التقرير التالى نرصد اهم المعلومات عن السدة الشتوية قبل والأماكن المتأثر بالسدة الشتوية على مستوى المحافظة، والبدائل وتبدأ السدة الشتوية تدريجيا من اليوم 9/1/ 2025 وحتى 13/ 1/ 2025، ويتم الإغلاق الكلى من غروب يوم 13/1/2025 وتنتهى فى غروب 5 / 2 / 2025، ويتم الفتح التدريجى من غروب 5/2/2025 حتى 7/2/2025، وبعدها تعود الأمور لطبيعتها المعتادة، ومن خلال الانفوجراف التالى يتم تحديد الأماكن المتأثرة بالسدة الشتوية، والبدائل الخاصة بها تعرف عليها: -

أهم المعلومات عن السدة الشتوية بمحافظة سوهاج

أهم المعلومات عن السدة الشتوية بمحافظة سوهاج: