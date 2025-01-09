تعرف على السدة الشتوية والمناطق المتأثرة منها فى سوهاج

السدة الشتوية" هى إجراء سنوى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، منذ إنشاء السد العالى، بحبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة بهدف إجراء الصيانة الدورية لشبكات الرى والصرف.
وفى التقرير التالى نرصد اهم المعلومات عن السدة الشتوية قبل والأماكن المتأثر بالسدة الشتوية على مستوى المحافظة، والبدائل وتبدأ السدة الشتوية تدريجيا من اليوم 9/1/ 2025 وحتى 13/ 1/ 2025، ويتم الإغلاق الكلى من غروب يوم 13/1/2025 وتنتهى فى غروب 5 / 2 / 2025، ويتم الفتح التدريجى من غروب 5/2/2025 حتى 7/2/2025، وبعدها تعود الأمور لطبيعتها المعتادة، ومن خلال الانفوجراف التالى يتم تحديد الأماكن المتأثرة بالسدة الشتوية، والبدائل الخاصة بها تعرف عليها: -
أهم المعلومات عن السدة الشتوية بمحافظة سوهاج
أهم المعلومات عن السدة الشتوية بمحافظة سوهاج:
- إجراء سنوى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى منذ بناء السد العالى وحتى الآن.
- تلك الفترة تشهد انخفاضاً كبيراً فى منسوب المياه بمجرى نهر النيل وفروعه
- الهدف من السدة الشتوية هو إجراء أعمال الصيانة والتطوير فى شبكات الرى والصرف وكذلك مجرى النيل وفروعه.
- يجرى تعويضها بعدد من الإجراءات الخاصة خلال تلك الفترة تجنباً لأى تأثيرات سلبية
- السدة الشتوية تبدأ من 24 ديسمبر وتنتهى فى 3 فبراير.
- يتم نشر قرار مواعيد السدة الشتوية فى الجريدة الرسمية
- تقسم فترة السدة الشوية على 5 قطاعات مختلفة "غرب الدلتا - مصر الوسطى - شرق ووسط الدلتا - مصر العليا".
- مدة السدة الشتوية لكل اقليم 15 يوماً.
- كميات المياه التى يتم ضخها خلال السدة الشتوية تكفى احتياجات البلاد.
- تظهر بعض جزر نهر النيل خلال أيام السدة الشتوية بسبب انحصار المياه عن هذه الجزر.