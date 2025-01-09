تطوير كورنيش النيل ورصف طرق القرى أبرز إنجازات مدينة أرمنت فى 2024.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، العديد من الإنجازات التى شهدها المركز خلال عام 2024، والتى تمثلت فى العديد من القطاعات والتى تخدم فى الأساس مواطنى المركز بما يعم عليهم بالرخاء والإزدهار، حيث إنه فى قطاع التجميل تم تطوير كورنيش النيل وحديقة مارينا الملحقة بالكورنيش بمدينة أرمنت الوابورات، بطول 1.65 كيلو متر تحت إشراف وتنفيذ الجهاز المركزى للتعمير بالبحر الأحمر.

وشملت إنجازات مدينة أرمنت فى قطاع رصف الطرق، الانتهاء من رصف طريق أرمنت الحيط - أرمنت الوابورات من الناحية اليسرى عند مجمع محاكم أرمنت حتى كوبرى زنين بطول 3 كم، كما تم الانتهاء من رصف طريق مدخل مدينة أرمنت من ناحية ترعة أصفون حتى مصنع سكر أرمنت بطول 3.5 كم، وجاری أعمال رصف طریق أرمنت الحيط - أرمنت الوابورات من الناحية اليمنى من مجمع محاكم أرمنت حتى كوبرى عيوشة بأرمنت الحيط بطول 4 كم، وجاری رصف طريق حاجر أرمنت الحيط بقرية السلام من عند البنزينة حتى المفارق بطول 4 كم وجاری رصف طريق أرمنت الديمقراط بطول 7 كم، وتم الانتهاء من مسافة 1 كم من الطريق.

وفى قطاع تدعيم المجتمعات المحلية تم تجهيز المجمعات الخدمات بقرى "حياة كريمة" فى السلام - الرياينة – الرزيقات - المحاميد) وتزويدها بعدد من التكييفات وماكينات التصوير والطباعة والناسخ الضوئى لكل مجمع خدمات وتم تشغيلهم، وفى قطاع الكهرباء تم شراء معدات إنارة وهى عبارة عن كشافات ومستلزمات تشغيل وتم تدعيم مركز أرمنت بعدد من المحولات لرفع كفاءة الطرق وكذا تم رفع التعارضات من أعلى المناطق السكنية، وفى قطاع تحسين البيئة تم استكمال تطوير مجزر أرمنت الكائن بحاجر أرمنت الحيط (قرية السلام) بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه.

أعمال تطوير كورنيش النيل فى مدينة أرمنت



جانب من المشروعات القومية ضمن حياة كريمة بأرمنت



رصف وتجميل الطرق فى مدينة أرمنت