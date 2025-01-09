تسليم رؤوس مواشى للأسر الأولى بالرعاية بقرية الطوناب بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة اسوان، فى توزيع 32 رأس ماشية عشار بواقع 2 رأس لكل أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية الطوناب بمركز إدفو فى محافظة أسوان، ليصبح أجمالى المستفيدين 16 أسرة، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وفى بيان صحفى، أشار محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى باسوان، إلى الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأوضح، أن مشروع رأس الماشية مشروع تنموي يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث مع تسليم رؤوس المواشي، يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، ويتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الإنتاج الحيواني.

بينما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بأسوان يقوم بالمتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية وكذلك توفير المتابعة الطبية وذلك لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث أنها تعتبر مصدر الرزق الدائم و الدخل الثابت لهم .

وأضاف، أنه جرى اختيار الحالات المستفيدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بأسوان، لافتاً إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة اسوان التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية.

وتابع، أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التى تقوم بها الجمعية.



تسليم رؤوس الماشية للمواطنين



رؤوس المواشى بقرية الطوناب