اليوم السابع
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ترامب يحمل الديمقراطيين مسئولية حرائق لوس أنجلوس: هذا ما يتركه لى جو

الخميس، 09 يناير 2025 11:06 ص
ترامب يحمل الديمقراطيين مسئولية حرائق لوس أنجلوس: هذا ما يتركه لى جو دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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اتهم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الديمقراطيين بالتسبب فى كارثة حرائق لوس أنجلوس، والتى أسفرت حتى الآن عن سقوط خمسة قتلى ودمار يقدر بمليارات الدولارات، وحمل ترامب حاكم كاليفورنيا الديمقراطى جافين نيوسوم والرئيس جو بايدن مسئولية ما يجرى.

وكتب ترامب فى سلسلة منشورات على منصته للتواصل الاجتماعى تروث سوشيال يقول: "فى هذه اللحظة، جافين نيوسوم وفريقه فى لوس أنجلوس لم يقوموا باحتواء أى نسبة من الحرائق، إنها تشتعل على مستويات تتجاوز حتى الليلة الماضية. هذه ليست حكومة، لا أستطيع الانتظار حتى 20 يناير".

وكتب بعدها يقول: "لا ماء في صنابير مكافحة الحرائق، ولا أموال في وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية. هذا ما يتركه لي جو بايدن. شكرًا جو!".. وتابع ترامب قائلا: "سأطالب هذا الحاكم غير الكفء بالسماح بتدفق المياه العذبة النظيفة الجميلة إلى كاليفورنيا! إنه المسئول عن هذا".

وأشار ترامب إلى أن العديد من الخبراء يشككون في قدرة شركات التأمين على تغطية تكاليف هذه الكارثة. وكتب يقول: ليكن هذا بمثابة دليل على عدم الكفاءة وسوء الإدارة الفادحين من قبل إدارة بايدن.

وفى وقت سابق، أفادت شركة "أكيوويذر" الأمريكية المتخصصة في تقديم خدمات الطقس والمعلومات المناخية، بأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق لوس أنجلوس وفقًا لتقديرات أولية تعد من بين الأكثر تكلفة في تاريخ الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تصبح أغلى حريق غابات في تاريخ البلاد.

وذكرت أن الحرائق المندلعة في المناطق المحيطة بكل من سانتا مونيكا وماليبوا، التي تُعد من أغلى المناطق العقارية في الولايات المتحدة، تتسبب في أضرار اقتصادية تقدر ما بين 52 إلى 57 مليار دولار.







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