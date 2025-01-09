اليوم السابع
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تدشين أول وحدة فحص للاعتلال الشبكى لدى الأطفال المبتسرين بالمنصورة

الخميس، 09 يناير 2025 11:09 ص
تدشين أول وحدة فحص للاعتلال الشبكى لدى الأطفال المبتسرين بالمنصورة وحدة فحص للإعتلال الشبكى لدى الأطفال المبتسرين
الدقهلية -محمد الحبشي

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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة عن بدء العمل بوحدة فحص الاعتلال الشبكى للأطفال المبتسرين (ROP) كأول وحدة من نوعها بصحة الدقهلية، وذلك بمستشفى رمد المنصورة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوحدة مجهزة بالتقنيات الطبية اللازمة لفحص المبتسرين، تحت إشراف نخبة من المتخصصين فى الاكتشاف المبكر والعلاج للاعتلال الشبكى لدى الأطفال حديثى الولادة.

كما لفت إلى أن تشغيل الوحدة الجديدة تتويجا لسعى صحة الدقهلية المستمر فى توفير أحدث التقنيات الطبية داخل مستشفياتها، التى تتمتع بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة.

وأشار الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى رمد المنصورة أن الوحدة الجديدة للاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين (ROP) تأتى كخدمة متميزة ومتفردة لخدمة أهلنا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وتتستقبل الحالات طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

تدشين أول وحدة طبية للكشف عن الاعتلال الشبكي للأطفال برمد المنصورة
تدشين أول وحدة طبية للكشف عن الاعتلال الشبكي للأطفال برمد المنصورة

 

جانب من الفحص عن الاعتلال الشبكي للاطفال المبتسرين
جانب من الفحص عن الاعتلال الشبكي للاطفال المبتسرين

 

جانب من فحص لطفل مبتسر
جانب من فحص لطفل مبتسر

 

عيادة الكشف عن الاعتلال للاطفال المبتسرين
عيادة الكشف عن الاعتلال للاطفال المبتسرين

 

فحص الأطفال المبتسرين
فحص الأطفال المبتسرين

 

وحده الفحص
وحده الفحص


 







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