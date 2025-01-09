تأمين صحى شامل.. مستشفى المسلة التخصصى بأسوان تستعد بكوادرها لتطبيق المنظومة

أسوان- صلاح المسن

مستشفى المسلة التخصصى بمدينة أسوان، أحد أكبر مستشفيات المدينة، تقدم إضافة قوية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالى محافظة أسوان، ووفقا لرؤية القيادة السياسية، وصولا إلى حلم التغطية الصحية الشاملة، والتزام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان تقديم أفضل مستوى من الأداء الطبى والفني.

ومستشفى المسلة التخصصى بمدينة أسوان، تشهد تطويرًا مستمرًا فى المعدات والتقنيات الطبية الحديثة مؤخرا، كما أجرت مستشفى المسلة التخصصى بمدينة أسوان عدد كبير من التدخلات الطبية، وتردد عليها اللآلاف من المرضى خلال فترة التشغيل التجريبي.

ومستشفى المسلة التخصصى بأسوان تقدم الخدمة الطبية للمواطنين، ويقوم فرع الرعاية الصحية بأسوان بمتابعة أداء الكوادر الطبية والفنية، ويتم متابعة سبل تحسين الخدمات وتطويرها لضمان تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمنتفعين، ويتابع تلقى المنتفعين للخدمات الطبية، ومدى رضائهم عنها، وأقسام الطوارئ والأقسام الداخلية، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، وضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل متكامل، مما يساهم فى تعزيز نظام الرعاية الصحية المتكامل ويسهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية لجميع المواطنين، وتقديم خدمات صحية مبتكرة ومتميزة تلبى احتياجات وتطلعات المواطنين، مع التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية، بتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الرعاية الصحية، وتوفير بيئة صحية آمنة للمجتمع.

كما تم رسميا الاعتماد المبدئى لمستشفى المسلة التخصصى من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن الاعتماد المبدئى لمستشفى المسلة التخصصى، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.



ويعتبر نجاح مستشفى المسلة التخصصى فى الحصول على الاعتماد المبدئى من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤشرًا لضمان تقديم خدمات صحية متطورة ذات جودة عالمية بجميع أقسامها، ويعكس مواكبة المستشفى لأحدث مستجدات الجودة والسلامة العالمية، باعتبارها الركيزة الأساسية فى تقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعى التأمين الصحى الشامل.



كما تم التشغيل الرسمى لقسم مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى المسلة التخصصى بعد التطوير وقام الفريق الطبى بقسم المناظير بإجراء العديد من حالات منظار علوى فى أول أيام التشغيل، وتنوعت الحالات بين التهابات المعدة وزوائد بالأثنى عشر وتقرحات بالمعدة و الأثنى عشر ويعتبر القسم هو أحدث وحدة مناظير جهاز هضمى فى أسوان مجهزة بالكامل.



ومستشفى المسلة مجهزة بأحدث أجهزة المناظير العلوية والمناظير السفلية ومناظير الأطفال، بالإضافة إلى فريق طبى متميز على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لضمان خدمة متميزة وعناية طبية متكاملة بأعلى درجات الجودة والسلامة.



كما تشدد هيئة الرعاية الصحية، على أهمية الاستمرار فى الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والتعقيم داخل الأقسام المختلفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان سلامة المرضى والعاملين على حد سواء، وتم توجيه الفرق الطبية إلى الاهتمام بتطبيق معايير الجودة فى تقديم الرعاية الصحية، و ضرورة التواصل الفعال بين الفرق الطبية والمرضى لضمان راحة المنتفعين وتحقيق أعلى مستوى من رضاهم عن الخدمات المقدمة.



فى نفس السياق، يتم العمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال الجارية داخل 112 مركزا طبيا ووحدة صحية و11 مستشفى للاستعداد الكامل للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الأسابيع القادمة بمحافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الأولى، بما يساهم بشكل مباشر فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين داخل الصروح والمنشآت الصحية التى أصبحت تمتلك كافة المقومات والعناصر من الأجهزة والكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض لتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن.



أطقم وكوادر طبية مدربة



أقسام المستشفي_1



تسجيل الكتروني



جانب آخر من الأطقم الطبيةةبمستشفي المسلة



جانب من الاطقم الطبية



داخل اقسام مستشفي المسلة



عنابر المستشفي



قيادات الرعاية الصحية يتابعون العمل



كوادرطبية وادارية



متابعة دقيقة



متابعة دقيقةللتسجيل



مستشفي المسلة التخصصي