تأخير وإلغاء رحلات فى مطار بروكسل بسبب سوء الأحوال الجوية

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نصحت إدارة مطار بروكسل الدولي في بلجيكا المسافرين بالتأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والمغادرة قبل وقت كاف نظرا للظروف الجوية على الطرق، حيث تسبب تساقط الثلوج في حدوث اضطرابات في مطار "زافينتيم" صباح اليوم الخميس.

وقال إحسان شيوا لخلي المتحدث باسم مطار بروكسل - حسبما ذكرت صحيفة "لوسوار" البلجيكية اليوم - إن معظم الرحلات الجوية تشهد تأخيرات بعضها يصل إلى ساعة كاملة، كما تم إلغاء خمس رحلات بشكل كامل.

وأكد أن التأخيرات تعود إلى عملية إذابة الجليد عن الطائرات قبل أن تتمكن من الإقلاع.. مشيرا إلى أنه يجب معالجة كل طائرة.

وأضاف المتحدث أن الأمر يستغرق 20 دقيقة على الأقل بالطائرة الواحدة، كما تحتاج مدارج الطائرات أيضا إلى المعالجة أو إزالة الثلوج منها.. موضحا أن الرحلات الملغاة تشمل رحلات إلى ميلانو ووارسو والبندقية وغيرها، حيث تم اتخاذ هذا القرار بشكل وقائي لتفادي حدوث تأخيرات أكبر في وقت لاحق.

وبحسب التوقعات الحالية، قد يستمر تساقط الثلوج في منطقة المطار حتى الساعة 11 صباحا تقريبا (حسب التوقيت المحلي للبلاد)؛ مما يعني أن الاضطرابات ستستمر خلال ساعات الصباح.