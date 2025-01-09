اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يناير 2025 12:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يعلن عزمه إجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج قريبا

الخميس، 09 يناير 2025 11:00 م
بوتين يعلن عزمه إجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج قريبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عزمه إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج .


وقال بوتين، في تعليقه على مستجدات التعاون الروسي الصيني خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "أخطط لإجراء محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الصيني قريبا"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.


وبعد الاستماع إلى تقرير وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا حول التعاون الروسي الصيني في قطاع الفنون، طلب بوتين تقديم المعلومات إليه في شكل مكتوب، حتى يتمكن من الرجوع إليها خلال المحادثة المقبلة مع نظيره الصيني، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


وكان آخر اتصال هاتفي بين بوتين وشي جين بينج في أكتوبر 2024، عندما حضرا قمة مجموعة البريكس في قازان ، وفي مايو 2024، قام الرئيس الروسي بزيارة دولة إلى الصين.







مشاركة

روسيا

الصين

فلاديمير بوتين

شى جين بينج






الرجوع الى أعلى الصفحة