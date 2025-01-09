بلينكن يعقد اجتماعات بطوكيو لتعزيز التحالف الأمريكى- اليابانى

أ ش أ

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في العاصمة اليابانية طوكيو، شملت رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا ومنصب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية تاكيشى إيوايا.

ركزت اللقاءات على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات الدولية المشتركة.

ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أعرب بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني عن تقديره لدور طوكيو القيادي في القضايا العالمية، مشيدا بجهود تعزيز التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وخلال اجتماعه مع كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، تناول بلينكن قضايا تتعلق بتعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا. وأكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن اليابان ودعم جهودها لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

أما في اجتماعه مع وزير الخارجية الياباني، فقد استعرض الجانبان الإنجازات المحرزة في العلاقات الثنائية على مدار السنوات الأربع الماضية. كما ناقشا أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لضمان الأمن الإقليمي، وأعربا عن دعمهما القوي لأوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي.

وشدد بلينكن- خلال جميع لقاءاته - على أهمية التحالف الأمريكي- الياباني كركيزة أساسية للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدًا أن البلدين يقفان صفًا واحدًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.