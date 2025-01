برسالة وصورة أبيض X اسود.. الأمير وليام يهنئ كيت ميدلتون بعيد ميلاها الـ43

أصدر أمير ويلز رسالة مكتوبة على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بعيد ميلاد زوجته أميرة ويلز بعد عام وصفته صحيفة التليجراف البريطانية بالمضطرب للعائلة الملكية.

تحتفل الاميرة كيت ميدلتون بعيد ميلادها الثالث والأربعين في منزلها في وندسور مع عائلتها، بعد 12 شهرًا صعبة شهدت خضوعها لجراحة في البطن، وتشخيص إصابتها بالسرطان وتلقيها علاجًا كيميائيًا، ونشر ويليام رسالة صادقة على موقع التواصل الاجتماعي X، وكتب: "إلى الزوجة والأم الأكثر روعة .. كانت القوة التي أظهرتها على مدار العام الماضي رائعة. جورج، شارلوت، لويس وأنا فخورون بك للغاية. عيد ميلاد سعيد، كاثرين .. نحن نحبك، ويليام".

كان منشور الأمير ويليام مصحوبًا بصورة جديدة بالأبيض والأسود لكيت التقطها مات بورتيوس في وندسور الصيف الماضي، تظهر الأميرة وهي تبدو مرتاحة ومبتسمة، وفي وقت سابق، نشرت الحسابات الإعلامية الرسمية للملكية رسالة تقول: "عيد ميلاد سعيد لأميرة ويلز!" تليها إيموجي كعكة عيد ميلاد.

وقد رافق ذلك صورة لكيت وهي تبتسم وهي تجمع باقات الزهور من المهنئين أثناء حضورها الكنيسة في ساندرينجهام في يوم عيد الميلاد، كما تمنى اتحاد الرجبي الإنجليزي للأميرة، راعيته، عيد ميلاد سعيدًا من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبًا بعدة صور لكيت وهي تقابل اللاعبين والموظفين.

يصادف الأسبوع المقبل مرور عام منذ دخول الأميرة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في 16 يناير، بعد سبعة أيام فقط من عيد ميلادها الثاني والأربعين، حيث أمضت ما يقرب من أسبوعين في عيادة لندن بعد خضوعها للعملية الجراحية الكبرى، وكانت تتعافى في المنزل عندما قيل لها إنها مصابة بالسرطان واضطرت إلى بدء العلاج الكيميائي.

تأمل العائلة المالكة أن يكون عام 2025 أفضل بعد ما وصفه ويليام بأنه "وحشي" وربما "أصعب عام" في حياته، حيث تم تشخيص والده الملك أيضًا بالمرض، ومن المتوقع أن تواصل الأميرة، الملكة المستقبلية، عودتها التدريجية إلى الواجبات العامة بمزيد من الظهور هذا العام.

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W pic.twitter.com/VIW5v2aKlu