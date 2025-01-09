بدء تشتغيل آلية عرض الأسعار إلكترونيا في الدقهيلية ورفع 1800 طن تراكمات

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم البدء اليوم فى التنفيذ الفعلي لآلية عرض أسعار السلع الغذائية من الخضراوات الأساسية من خلال شاشات إلكترونية تدار بمعرفة مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظ، لتباع هذه السلع بالأسعار الحقيقية دون مغالاة أو استغلال من قبل البائعين.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على التزام مستغلي المنافذ بنطاق حي شرق وغرب المنصورة ببيع الخضروات الأساسية والتي حددتها المحافظة بالأسعار الاسترشادية التي تم تحديدها بعد دراسة أسعار سوق الجملة بهامش ربح بسيط.

وأضاف المحافظ، أنه انطلاقا من هذا قامت المحافظة باستحداث آلية تكفل عرض الأسعار العادلة لتلك الخضراوات بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية، عن طريق وضع شاشة لعرض أسعار 6 أصناف من السلع الأساسية كمرحلة أولى من الخضراوات الأساسية للمواطنين تشمل ( بطاطس - طماطم - باذنجان - خيار - بصل - فلفل ) موضحا بها السعر وتاريخ اليوم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن شاشات عرض الأسعار والبيانات تعمل عن طريق شبكة تدار بمعرفة مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة، ويتم تحديث بياناتها أولا بأول وفقا لمتغيرات السوق، وبما يكفل التصدي لمحاولة التلاعب في الأسعار، وربط السعر بمعرفة المحافظة فقط لا غير، وتحتوي الشاشة على أرقام هواتف الجهات الرقابية بما يمكن المستهلك من الإبلاغ فورا في حالة تلاعب مستغل المنفذ والبيع بأسعار أزيد من السعر المعلن بالشاشة، ويتم تركيبها على كافة المنافذ لتكون بمثابة وسيلة رقابية آلية تكفل حق المواطن في شراء احتياجاته الأساسية دون مغالاة أو استغلال من قبل القائمين على تلك المنافذ.

وأكد "مرزوق" أن المحافظة بجميع قطاعاتها تهيب بجميع المواطنين المترددين على تلك المنافذ بالمشاركة في تفعيل تلك الآلية والابلاغ الفوري عن التجاوز في الأسعار لضمان حقه والمساهمة بشكل إيجابي في ضبط الأسعار وتحقيق الشفافية والانضباط في السوق، كما أن المحافظة حرصت على أن تضع متابعة آلية لضمان تشغيلها على مدار اليوم وكشف أي محاولة لإيقافها أو تعطيلها والتحرك على الفور تجاه المنفذ لإعادة تشغيلها وقد منحت المحافظة مهلة 72 ساعة لباقي المنافذ للانتهاء من تركيب نظام شاشة الأسعار المركزية وإلا سيتم اتخاذ اللازم مع المنفذ الغير ملتزم بالتعليمات، وذلك حرصا من المحافظة على توفير السلع الأساسية للمواطن بسعر مناسب.

فى سياق متصل، أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 1800 طن من التراكمات وجاري الانتهاء من رفع المقلب العشوائي لمركز ومدينة ميت سلسيل نهائيا، وأكد أن العمل يجري بكل جهد في أكثر من مركز للتخلص من جميع المقالب العشوائية على مستوى المحافظة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، ولتصبح الدقهلية بلا مقالب عشوائية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم رفع الكميات المذكورة من التراكمات من المقلب العشوائي على الجسر الوسيط الواقع على مصرف الكفر الجديد قبلي مدينة ميت سلسيل، وتم رفع التراكمات ونقلها إلى مواقع التخلص الآمن بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو مركز بلقاس.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمنع ظهور أي مقالب وسيطة داخل الكتل السكنية خاصة أنه سيتم خلال أيام إعلان أن محافظة الدقهلية بلا مقالب عشوائية، وأشار إلى أنه تم البدء في رفع المقلب العشوائي الوسيط بمركز ميت سلسيل.

تابع أعمال الحملة اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بإشراف محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، و إسلام النجار رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، و أشرف عبد الواحد نائب رئيس مركز ميت سلسيل، و جمال العزازي مدير المخلفات الصلبة بمركز ميت سلسيل.

من جهة أخرى، قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بزياره ميدانية مفاجئة للمنطقة الصناعية بجمصه، حيث تابع نائب المحافظ علي الطبيعة اعمال التطوير الجاريه بالبوابة رقم (٢) للمنطقة الصناعية، كما تابع اعمال المنظومة الامنية لشركة الامن بالمنطقة وكذا اعمال رفع كفاءة النظافة التي تقوم بها شركة النظافه والتجميل بالمنطقة، والتقى نائب المحافظ بلجنه التفتيش البيئي التي تقوم بالمرور على جميع المصانع للتاكد من معالجة الصرف الصناعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفه، كما تفقد نائب المحافظ احدي الشركات العاملة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي واشاد نائب المحافظ بمستوى التجهيزات بالشركة حيث تضم احدث اجهزه المعالجة، كما تفقد اعمال تجهيز غرفة التحكم بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه والتي ستعمل بسيستم كاميرات مراقبه المنطقة الصناعية التى تغطى كامل المنطقة الصناعية من خلال (الكنترول رووم) وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تكثيف الاعمال بكافة القطاعات الجاري تطويرها بالمنطقة وسرعه الانتهاء من جميع الاعمال الجارية لدخولها منظومه العمل الفعلى.