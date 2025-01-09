اليابان تشهد أكبر تفشى لفيروس الأنفلونزا منذ 25 عامًا

كتبت أمل علام

كشف موقع Medical Express، إن اليابان شهدت أكبر تفشى للأنفلونزا في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر منذ أكثر من 25 عاما، حسبما ذكرت السلطات الصحية اليوم الخميس.

وأظهر أحدث تحليل أجرته وزارة الصحة لبيانات تم جمعها من 5 آلاف عيادة طبية أنه في الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر، تم تشخيص إصابة 317812 شخصًا بالأنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن هذا الرقم يزيد عن 3 أضعاف 104612 حالة مسجلة في نفس الفترة من عام 2023، وهو الأكبر لأي أسبوع منذ بدء التسجيل في عام 1999، وترتفع حالات الإصابة بالأنفلونزا عادة في فصل الشتاء في اليابان وأماكن أخرى، لكن بعض البلدان شهدت قفزات كبيرة في حالات الإصابة مؤخرا بما في ذلك فرنسا وبريطانيا.

سجلت أستراليا أكثر من 350 ألف حالة إصابة بالإنفلونزا مؤكدة مختبريًا العام الماضي - وهو رقم أعلى بكثير من أعلى مستوى سابق بلغ 313615 حالة في عام 2019، وفقًا لنظامها الوطني لمراقبة الأمراض.