اليوم السابع
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الطقس اليوم الخميس 9-1-2025 فى مطروح.. غائم جزئياً وفرص لسقوط أمطار

الخميس، 09 يناير 2025 11:21 ص
الطقس اليوم الخميس 9-1-2025 فى مطروح.. غائم جزئياً وفرص لسقوط أمطار محافظة مطروح
مطروح - حسن مشالي

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يسود طقس معتدل نهاراً وأجواء غائمة جزئياً على محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالى، اليوم الخميس 9-1-2025، مع تزايد فرص سقوط أمطار متوسطة الغزارة، على بعض المناطق بشكل متقطع، وتراجع نشاط الرياح، واستقرار ملحوظ في الأحوال الجوية.

ويزيد سطوع أشعة الشمس متقطع، من حالة الدفء، وتشهد مختلف المناطق طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مع تكاثر السُحُب، من حين لآخر، وسجلت درجات الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 10 مئوية، مع استقرار واعتدال حالة البحر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و 1.5 متر، مع الرياح الشمالية الشرقية، التي تُقدر سرعتها بـ 24 كيلومتر في الساعة.

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وهطول أمطار متفاوتة الغزارة، على مناطق مختلفة، ساهمت في تراجع نشاط الرياح والأتربة، قبل أن تتحسن حالة الطقس وتستقر خلال اليومين الماضيين.

على جانب آخر، رفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد فى القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.







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