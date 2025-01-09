الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025 بالإسكندرية.. برودة فى أول أيام طوبة

الإسكندرية ـ أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لحالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، بالتزامن مع أول أيام شهر طوبة، وتسجل درجات الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 9 يناير 2025، طقسا معتدلا نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

ومتوقع اليوم فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على محافظة مطروح.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.



طقس الاسكندرية اليوم



طقس الاسكندرية اول ايام شهر طوبة