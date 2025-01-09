السيطرة على حريق مخزن خشب بمنطقة كوم الشفافة في الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

شهدت منطقة كوم الشفافة في كرموز بالإسكندرية ، نشوب حريق بمخزن اخشاب داخل دار ايواء بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية، ولم يسفر الحريق عن اصابات بين الأطفال أو العاملين بالدار،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي غرب برئاسة المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب، بلاغا بنشوب حريق في مخزن اخشاب بدار إيواء في منطقة كوم الشقافة بكرموز .

توجهت رئيس الحي بصحبه قوات الحماية المدنية، وسيارات الاسعاف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق ، وذلك دون إصابات بين المواطنين ، وسط وجود العاملين بالدار والأطفال في مكان أمن ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.