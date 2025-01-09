السفير المصرى ببيروت: المشاورات مستمرة ولا بد من التوافق لانتخاب رئيس لبنان

إيمان حنا

قال السفير المصرى ببيروت علاء موسى من مجلس النواب خلال مشاركته فى الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس لبنان ، إن الأجواء إيجابية والمشاورات لا تزال مستمرة، مضيفًا أن مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية تحتاج إلى مزيد من الوقت".

وأشار موسى في تصريحات صحفية له من بيروت عقب رفع الجلسة إلى أن المداولات متروكة للكتل السياسية التي تتواصل في ما بينها، وأضاف: "لا بد من التوافق وانتخاب رئيس جديد للبنان".



وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رفع جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بعد حصول قائد الجيش العماد جوزاف عون على 71 صوتاً.



فيما أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن جوزاف عون سيتم انتخابه رئيسا للبنان فى الدورة الثانية من الجلسة النيابية المنعقدة اليوم للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.

يذكر أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب قد شهدت سجالاً عنيفاً بين النائبين بولا يعقوبيان وسليم عون، حيث تبادلا الانتقادات الحادة والكلمات النابية.