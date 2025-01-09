السافل العميق يرد على ترامب.. كيف استقبل نتنياهو إهانة الرئيس المنتخب؟

كتبت : نهال أبو السعود

تأييد مطلق أبداه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحليفة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال ولايته الرئاسية الأولي، وخلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وحتي بعد فوزه متعهداً في مناسبات عدة بدعم أمن إسرائيل، إلا أن هذا التأييد لم يمنعه من الخروج بمقطع فيديو وصف فيه نتنياهو بـ"السافل العميق" ليربك حسابات نتنياهو وأنصاره، بل وخصومه في الداخل والخارج، خاصة بعدما حمله مسئولية ما اندلع من حروب في الشرق الأوسط.

وفى مقطع فيديو قديم أعاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، وصف خلاله الخبير الاقتصادي جيفري ساكس رئيس وزراء الاحتلال بأنه "سافل عميق ومظلم" تسبب في حروب الشرق الأوسط التي لا نهاية لها ، بعد أسابيع قليلة من ادعاء نتنياهو انه اجري مناقشه وصفها بـ "ودية دافئة" مع الرئيس المنتخب حول مفاوضات الرهائن وسياسات سوريا.

في الفيديو، قال ساكس إن نتنياهو سعى إلى استراتيجية منهجية منذ عام 1995 للقضاء على حماس وحزب الله من خلال استهداف الحكومات الداعمة لهما في العراق وإيران وسوريا، وتابع في إشارة إلى نفوذ جماعات الضغط الأمريكية المؤيدة لإسرائيل: "نتنياهو أدخلنا في حروب لا نهاية لها وبسبب قوة كل هذا في السياسة الأمريكية، فقد حصل على ما يريده".

ومن تل أبيب، جاء الرد سريعا حيث يبدو أن فيديو السافل العميق آثار غضب نتنياهو، حيث قال مساعد كبير لرئيس الوزراء الاسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، إنه من غير المرجح أن يسافر نتنياهو إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب ترامب المقرر عقده 20 من الشهر الجاري، وفي وقت سابق قال مسؤولون إسرائيليون إنه كان من المتوقع أن يقوم نتنياهو بالرحلة، ولكن ما لم تحدث أي تغييرات في اللحظة الأخيرة، فلن يفعل ذلك.

وكشفت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، أن مكتب نتنياهو لم يتلقى دعوة رسمية لحضور مراسم تنصيب ترامب.

تأتى إعادة نشر ترامب للفيديو وسط جهود دبلوماسية مكثفة من جانب مصر وقطر والإدارة الأمريكية الحالية للتوسط في اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يشمل الإفراج عن الرهائن، أيضًا في الوقت الذي يجمع فيه ما يطلق عليه المستوطنون الإسرائيليون "فريق الأحلام" من المؤيدين المتشددين للدولة، مع بقاء أيام على تسلمه مهامه الرئاسية عقب موعد تنصيب ترامب.

وقال ساكس لصحيفة الجارديان تعليقا على إعادة نشر ترامب للفيديو إنه في حين لم يكن يقدم المشورة لترامب، إلا أنه يأمل أن يشير ذلك إلى تحول في السياسة الخارجية الأمريكية، وأضاف: "لا أعرف موقف ترامب من هذه القضايا، لكنني آمل بشدة أن يحرر السياسة الخارجية الامريكية من قبضة سياسات نتنياهو القاسية وغير الفعالة وغير القانونية والمدمرة".



دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو فى لقاء سابق