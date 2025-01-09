الانتهاء من إنشاء مدرسة بجزيرة بساو بأسوان لاستيعاب 79 طالبا

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت جهود الدولة فى إتمام إنشاء مدرسة ملحقة باسم السيد سعيد للتعليم الأساسى بجزيرة بساو التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

قال طه حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، فى بيان صحفى، إنه تم التنسيق مع فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسوان، لاستلام المدرسة بعد أن تم الانتهاء من تنفيذها، وتدخل محافظ أسوان فى ذلك الأمر.

وأوضح طه حسين، أن المدرسة مقامة على مساحة 1535 مترا، وتحتوى على 6 فصول تضم 48 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، و31 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية.

وقدم أهالى جزيرة بساو، خالص شكرهم للواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، لاستجابته الفورية لمطلبهم والخاص بالانتهاء من تسليم مدرسة ملحقة السيد سعيد للتعليم الأساسى داخل الجزيرة، ودخولها الخدمة لاستقبال أبناؤهم الطلاب بالمرحلة الابتدائية والإعدادية.

وأكد أهالى الجزيرة، فى البيان الصحفى، أن إقامة المدرسة كان حلما طال انتظاره منذ سنوات طويلة، وهو ما أثلج صدورهم، وأدخل الفرحة والسعادة الغامرة عليهم لمساهمة المدرسة فى تخفيف المعاناة عنهم وعن أبناؤهم الطلاب والتلاميذ من مشقة التنقل بهم عبر مياه النيل إلى المدارس الواقعة داخل مدينة كوم أمبو.