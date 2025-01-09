الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين ويحتجز أكثر من 50 آخرين من الخليل

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس ، فلسطينيين، واحتجزت أكثر من 50 آخرين، من محافظة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين نضال خالد أبو عطوان من قرية الطبقة جنوبا، وماهر عبد العفو العملة من بلدة بيت اولا غربا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات احتجزت أكثر من 50 مواطنا، ونكلت بهم، خلال اقتحام قرية الطبقة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في بلدتي ترقوميا، وتفوح غرب الخليل، وأخرى في مدينة الخليل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.

من جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل المخيمات والبلدات ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها على حارات البلدة القديمة وعند الحواجز العسكرية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس ، الشاب إسلام زايد، بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.