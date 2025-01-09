الإعدام شنقا للمتهم بقتل عامل الدليفرى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا للمتهم في جناية قتل عامل دليفري بدائرة قسم أول الزقازيق،كما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين الثلاثة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة ،وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.



تعود أحداث القضية 4601 لسنة 2024 جنايات أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2561 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "حميدو م ح ذ" 22 عاما، فران، و"عمار ر ا" طالب، و"محمد ا ا" سائق، و"معاذ ع م م" طالب"، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجني عليه "محمد و" عامل دليفري بمدينة الزقازيق.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، و خطط لجريمته فى هدوء وذلك على إثر خلاف سابق بينهما، حيث أعد ذلك الغرض سلاحا ناريا وتوجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجده به، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات، فيما كان باقي المتهمين رفقة المتهم وعلموا بوقوع جريمة القتل وأعانوا المتهم الأول على الفرار بأن مكنوه من الهرب عقب إتمامه جريمته على النحو المبين بالتحقيقات، وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها السابقة إحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى عامه وحددت جلسة التاسع من يناير 2025 للنطق بالحكم