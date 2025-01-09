استمرار إتاحة التقدم للدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة حلوان إتاحة باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي 2024/2025 ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك حتى 31 يناير 2025، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا عبر الرابط التالي: http://pgs.helwan.edu.eg/

وعلى راغب التقدم، اختيار التقدم للدراسات العليا، يقوم بعد ذلك بإدخال الرقم القومي أو جواز السفر الخاص به والبريد الإلكتروني، وسيتم إرسال كلمة سر خاص بالدارس على الايميل للدخول على بيانات التسجيل.

ويقوم الدارس بإدخال بيانات الدخول المرسلة إلى البريد الإلكترونى مع اختيار طالب متقدم للدراسات العليا، واستكمال كافة البيانات المطلوبة وانتظار نتيجة القبول.