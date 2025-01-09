استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة لاستقبال 962669 طالباً بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:

1307 مدرسة تستقبل 540593 طالباً وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي.

898 مدرسة تستقبل ٢٥١٤٢٩ طالباً و طالبة بالمرحلة الإعدادية

212 مدرسة تستقبل ١٣٩٣٨٣ طالباً و طالبة بالمرحلة الثانوية

وأكد العربي على أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق في الحادي عشر من شهر يناير الجاري، مشددا على المتابعة الدورية لجاهزية اللجان وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعياً لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات.

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقاً للضوابط، مؤكداً على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الامتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين، والقائمين على المنظومة داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام و انضباط سير العملية الامتحانية.