استعدادات مكثفة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية برفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، وذلك لاجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول، والتى تبدأ من يوم 11 يناير الجارى حتى الخميس 23 يناير

كما وجهت محافظ البحيرة بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين محيط اللجان، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس.

مشددة على ضرورة توفير وسائل التهوية والإضاءة المناسبة داخل قاعات الامتحانات لضمان راحة الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات.



مشيرة إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الإمتحانات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية.

وأعربت محافظ البحيرة عن خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق، لجميع الطلاب.

مشيرة إلى ضرورة التركيز وتكثيف المذاكرة والجد والإجتهاد لتحقيق أمنياتهم وأهدافهم.