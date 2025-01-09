إقبال جماهيرى كبير بكفر الشيخ لتحرير توكيلات لصالح حزب الجبهة الوطنية (صور)

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مكاتب الشهر العقارى بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافد عدد من المواطنين، لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، حيث توافد المواطنون للتسجيل والمشاركة في استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

وتأتى هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وأكد المهندس أحمد عبد المعبود، المنسق العام لحزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ، أن مكاتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ شهدت إقبالا لتحرير التوكيلات في كافة مقار الشهر العقاري بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف عبد المعبود أنه تابع تحرير التوكيلات بمقار الشهر العقاري، لمتابعة تحرير التوكيلات، فوجد إقبالاً من أهالي كفر الشيخ، موجها الشكر لهم، على إقبالهم ورغبتهم في المشاركة في الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين فى العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.



تحرير توكيلات للحزب



إقبال على تحرير التوكيلات لصالح الحزب



الإقبال على تحرير التوكيلات لصالح حزب الجبهة بكفر الشيخ



تحرير توكيل لحزب الجبهة