إقامة سوق اليوم الواحد بحى وسط الإسكندرية.. اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم، إقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين، بنطاق حى وسط الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل خلف سينما أمير، حيث يتم إقامة السوق يوميا، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساءً وبتخفيضات تصل إلى 30%.

ونستعرض فى السطور التالية خريطة سوق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية:



السبت والأحد:

بنطاق حى شرق سموحة خلف محطة سيدى جابر موقف السوبر جيت القديم.

بنطاق حى العجمى بجوار مبنى حى العجمى البيطاش.

الإثنين والثلاثاء:

بنطاق حى غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك.

بنطاق حى منتزه أول ميدان محمد نجيب.

الأربعاء والخميس:

بنطاق حى الجمرك خلف مكتب مرور التحرير المنشية جراج الشهر العقارى.

بنطاق حى المنتزه ثان بميدان مسجد المندرة بحرى.

الخميس فقط:

بنطاق حى وسط محطة الرمل خلف سينما أمير.

يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كأهل المواطنين.

وجاءت فكرة إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.