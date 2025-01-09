إسبانيا تودع استخدام السخانات بسبب أزمة الغاز والطاقة فى أوروبا

فاطمة شوقى

قررت الحكومة الإسبانية حظر استخدام السخانات التى تعتمد على الغاز أو أى نوع من الوقود الأحفورى، وذلك بسبب أزمة الغاز التى تواجهها البلاد والدول الأوروبية الأخرى، مع انقطاع مرور الغاز الروسى عبر أوكرانيا بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة البرد والصقيع.

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن إسبانيا ليست وحدها من تتخذ هذا القرار بل إن الاتحاد الأوروبى قرر تطبيق هذا القرار بدءا من يناير 2026، حيث سيتم التوقف عن تركيب السخانات التى تعتمد على الغاز والفحم والديزل وأى نوع آخر من الوقود الأحفورى، وسيتم البدء بإسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أنه ستتطلب توجيهات أداء الطاقة الجديدة للاتحاد الأوروبى فى المبانى التخلص من غلايات الغاز التي تستخدم الوقود الأحفوري بحلول عام 2040.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستودعات الغاز الضخمة في أوروبا التي تمثل احتياطي لمواجهة أي نقص في الإمدادات الجارية، مملوئة حاليا بنسبة تقل عن 70% فقط في حين كانت النسبة في مثل هذا الوقت من العام الماضي 80%، فهى انخفضت بنسبة 28%.

وحذر اقتصاديون من أن انخفاض مستويات تخزين الغاز قد يبقي الأسعار مرتفعة خلال فصل الصيف، مع بدء الدول في تجديد مخزوناتها.

خلال قمة عقدت فى بروكسل فى أواخر 2024، تعهد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بأن كييف لن تسمح لموسكو باستخدام ممر الوقود لكسب مليارات إضافية من دمائنا وحياة مواطنينا"، ومع ذلك، فقد ترك الباب مفتوحًا لفترة وجيزة لاحتمال استمرار تدفق الغاز إذا تم حجب المدفوعات إلى روسيا حتى انتهاء الحرب.

وقالت شركة جازبروم إنها "حرمت من القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز لعبوره عبر أوكرانيا" بسبب رفض أوكرانيا تمديد الاتفاق، وهو ما يؤجج الأزمة.