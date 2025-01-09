أمين الفتوى: لا يجوز إخراج الزكاة للوالدين أو الأبناء أو الزوجة.. فيديو

محمد شرقاوى

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك ثلاث فئات لا يجوز إخراج الزكاة لهم، وهم الوالدين، الأبناء، والزوجة، حتى وإن كانوا في حاجة إليها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "إذا كانوا مستحقين للمال، يجب على الشخص أن يعطيهم من أصل ماله وليس من مقدار الزكاة المخصص للفقراء والمساكين".

وأوضح، أن الزكاة تهدف إلى تطهير الأموال، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء أو الزوجة الزكاة باعتبارها تطهيرًا للذنب.

وأضاف: "إذا كنت أرغب في تقديم شيء لأبي أو أمي، يجب أن يكون من أصل المال وليس من الزكاة، وعلى المسلمين أن يتعاملوا مع الوالدين بهذا الكرم والاحترام".